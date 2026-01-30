Alexa Brabec ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di combinata nordica femminile nella Mass Start di Seefeld, prima tappa del Triple in Austria. La giovane atleta, classe 2004, ha ribaltato la situazione dopo il segmento di fondo, imponendosi con 122,9 punti.

Una rimonta decisiva

Dopo aver superato il punto K del trampolino austriaco, Brabec è partita dalla terza posizione nel segmento di fondo, riuscendo poi a rimontare fino al successo. Alle sue spalle si è distinta la slovena Ema Volavšek, che ha recuperato dalla settima posizione fino al secondo posto, a soli 1,3 punti dalla vetta.

Completa il podio Ida Marie Hagen, che era in testa dopo il fondo.

Le altre protagoniste e le azzurre

La tedesca Nathalie Armbruster si è classificata quarta, seguita dalla giapponese Yuna Kasai. Per quanto riguarda le atlete italiane, la migliore è stata Veronica Gianmoena, ventesima; Greta Pinzani ha chiuso ventiquattresima e Daniela Dejori ventottesima.

Contesto della gara

La Mass Start di Seefeld rappresenta la prima delle tre prove che compongono il Triple femminile, evento di punta della stagione 2025‑2026 per la combinata nordica al femminile. Il programma proseguirà con una Compact sabato e si concluderà con una Gundersen domenica, tutte gare concatenate tra loro.

Dettagli della competizione

La Mass Start femminile di Seefeld si è conclusa poco prima della pubblicazione dell'articolo, confermando la prima vittoria in carriera per Alexa Brabec in Coppa del Mondo e il suo quinto podio stagionale. Ida Marie Hagen, leader della classifica generale, ha ottenuto il suo quarantaduesimo podio in carriera, nonostante un salto leggermente meno preciso rispetto alla prova di fondo.