Red Bull Ivy si prepara a tornare nel 2026 con un format innovativo che eleva l'arrampicata a uno show ad alta tensione. La competizione vedrà gli atleti sfidarsi in coppia su due vie parallele, uniti da un obiettivo comune: raggiungere la vetta insieme. Il percorso di qualificazione si snoderà attraverso quattro palestre, accogliendo un massimo di 36 team per tappa. L'accesso alla finale sarà garantito alle migliori tre squadre non eliminate di ciascuna prova di qualificazione.

Il calendario delle qualificazioni

Ogni tappa sarà animata dalla presenza di speaker e musica, con Simone Raina nel ruolo di speaker e Andrea Ciscato come DJ.

La stella dell'arrampicata italiana e atleta Red Bull, Bea Colli, presenzierà a due momenti cruciali: il primo qualifier, che si terrà presso Big Walls (Monza e Brianza), e la finale, replicando la sua partecipazione dell'anno precedente. Le tappe di qualificazione si svolgeranno in quattro diverse palestre: Big Walls (Monza e Brianza), Rockspot (Milano), Orobia (Bergamo) e C.A.T (Torino), con date fissate per venerdì 27 febbraio, mercoledì 4 marzo, giovedì 5 marzo e sabato 7 marzo.

La finale notturna nella Grotta dell’Edera

La competizione raggiungerà il suo apice nella suggestiva Grotta dell’Edera, situata a Finale Ligure (SV). Qui, la sfida finale si svolgerà in notturna, dalle 20:30 alle 22:00.

Alla competizione finale parteciperanno sedici team: dodici squadre qualificate attraverso le quattro tappe e quattro wild card. Tra queste ultime, figurano la squadra di Bea Colli e le prime tre squadre finaliste dell'edizione 2025. Red Bull Ivy è una competizione a squadre composta da due atleti (P1 e P2), con un'unica classifica generale che non prevede distinzioni di categoria. Sono ammesse squadre maschili, femminili e miste.

Il format della gara

Il team affronterà simultaneamente due vie distinte: una considerata facile e una difficile, richiedendo ruoli complementari e indipendenti. La via facile (P1) è focalizzata sulla velocità ed è l'unica ad essere cronometrata. Una volta raggiunta la cima, un buzzer, una volta premuto, interromperà il tempo e disattiverà il fascio luminoso sulla via difficile.

Quest'ultima (P2) è caratterizzata da un percorso tecnico e fisico, con un fascio di luce mobile che il climber deve evitare durante tutta la progressione. L'eliminazione è immediata qualora P2 venga colpito dalla luce o cada oltrepassandone il raggio prima che P1 ne disattivi il funzionamento. Il tempo ufficiale di gara corrisponde a quello impiegato da P1 sulla via facile, con un bonus di cinque secondi assegnato se P1 preme il buzzer e P2 completa integralmente la via difficile senza essere colpito.

La prima edizione di successo

La prima edizione italiana di Red Bull Ivy si è tenuta il 3 aprile 2025 nella Grotta dell’Edera di Finale Ligure, con undici team partecipanti. Il format ha riscosso un notevole successo grazie alla sua intrinseca spettacolarità e all'ambientazione suggestiva.

La competizione ha visto la vittoria del team Rock Panters (composto da Tommaso Pansini e Wafaa Amer), seguito da Ciavelli (Gabriele Borra e Viola Bergamelli) e Umpalumpa Walkie Talkie (Gaia Strazzarino e Mario Gardella). L'evento ha celebrato l'arrampicata come vero e proprio stile di vita, coinvolgendo attivamente la comunità locale in un'atmosfera di festa e condivisione.