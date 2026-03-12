Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari sono i protagonisti annunciati della quarta tappa della Tirreno‑Adriatico, in programma oggi da Tagliacozzo a Martinsicuro. Il messicano guida la classifica generale con quattro secondi di vantaggio sull’italiano, e la frazione odierna potrebbe riservare sorprese decisive.

Chi guida e come si è arrivati a oggi

Del Toro ha conquistato la maglia azzurra grazie a una prestazione brillante nella seconda tappa, caratterizzata da tratti in sterrato e una salita finale a San Gimignano. Ha preceduto Pellizzari di tre secondi, guadagnando la leadership della corsa.

La classifica generale dopo la terza tappa, vinta da Tobias Lund Andresen, vede Del Toro ancora in testa con quattro secondi su Pellizzari e quattordici su Magnus Sheffield.

Il percorso odierno e le incognite tattiche

La tappa odierna, da Tagliacozzo a Martinsicuro, si snoda su 213 chilometri con 2.500 metri di dislivello. Il finale, sul lungomare abruzzese, presenta lo strappo di Tortoreto Badetta, con pendenze fino al venti per cento, che potrebbe essere terreno ideale per attacchi decisivi. Del Toro e Pellizzari si preparano a uno scontro diretto per la maglia azzurra, mentre altri corridori come Sheffield, Roglič, Tiberi e Jorgenson potrebbero inserirsi nella lotta.

Contesto e prospettive

La Tirreno‑Adriatico è entrata nel vivo: la classifica generale è cortissima e ogni secondo conta.

Del Toro, più avvezzo a terreni impegnativi, parte con un leggero vantaggio, ma Pellizzari è in crescita e pronto a sfruttare ogni occasione. La tappa odierna potrebbe essere il primo banco di prova decisivo per entrambi.

La seconda tappa e la classifica aggiornata

