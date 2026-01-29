Venerdì 30 gennaio, alle ore 10.00, Crans-Montana ospiterà la discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara, tuttavia, non prenderà il via dalla cima consueta, bensì dalla partenza di riserva, già impiegata durante la prima prova cronometrata.

La pista accorciata per ragioni regolamentari

La decisione di accorciare il tracciato è dettata da motivi regolamentari. In discesa libera, è tassativo che il percorso di gara sia stato precedentemente testato dalle atlete. Mercoledì si è svolta un'unica prova, con un tracciato ridotto.

Giovedì, la seconda sessione di prove è stata cancellata a causa di una forte nevicata, che ha impedito una preparazione adeguata della pista. Di conseguenza, la competizione non potrà svolgersi sull'intera lunghezza del percorso originale.

Atlete italiane in gara e programma

Tra le protagoniste italiane attese spiccano nomi come Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere e Roberta Melesi. Il programma prevede inoltre la disputa del supergigante, confermato per sabato 31 gennaio alle ore 11.00.

Condizioni meteo e preparazione

La forte nevicata notturna ha rappresentato un ostacolo insormontabile per il regolare svolgimento della seconda prova cronometrata.

Questo ha reso necessaria la partenza dalla pista di riserva, già utilizzata mercoledì. La gara è stata comunque confermata, potendo contare sull'unico allenamento ufficiale disponibile.

Ulteriori conferme indicano che la prima prova era già stata accorciata a causa del vento in quota. La successiva cancellazione della seconda prova ha lasciato le atlete con pochi riferimenti tecnici in vista della competizione odierna.