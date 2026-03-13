I Mondiali femminili di curling 2026 si terranno a Calgary, in Canada. L’evento, uno degli appuntamenti più attesi della stagione per le squadre nazionali di curling, si svolgerà dopo la conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

L’Italia e le aspettative

La nazionale italiana punta a presentarsi competitiva all’appuntamento iridato, con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni. La competizione vedrà la partecipazione delle migliori squadre internazionali, selezionate attraverso i principali tornei di qualificazione continentali, oltre al Canada in qualità di paese ospitante.

Le squadre protagoniste

Le nazionali che prenderanno parte ai Mondiali saranno definite in base ai risultati dei Campionati Pan-Continentali e dei Campionati Europei. Il Canada parteciperà automaticamente in quanto nazione ospitante. L’elenco ufficiale delle squadre e delle relative formazioni verrà comunicato dagli organizzatori e dalle federazioni internazionali nei mesi precedenti all’evento. Il torneo rappresenta un’occasione di confronto ai massimi livelli e un test importante per la preparazione delle squadre dopo la stagione olimpica.

Il programma della competizione

Il format e il calendario dettagliato della competizione saranno resi noti dagli organizzatori. Tradizionalmente, il torneo prevede una fase a gironi con formula round robin, seguita dai playoff che determineranno le squadre vincitrici delle medaglie.

Le date e gli orari specifici delle partite saranno ufficializzati in un secondo momento. L’Italia, così come le altre nazionali, attende di conoscere il quadro completo delle partecipanti e il programma ufficiale per poter pianificare al meglio la propria preparazione in vista della rassegna iridata di Calgary.