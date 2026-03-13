La discesa libera maschile di Courchevel, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, ha visto Giovanni Franzoni conquistare un brillante secondo posto. L’atleta azzurro si è piazzato alle spalle dell’austriaco Vincent Kriechmayr, confermando l’ottimo stato di forma della squadra italiana sulla celebre pista francese. Franzoni ha chiuso la sua prova a soli nove centesimi dal vincitore.

Kriechmayr primo, Franzoni secondo: Odermatt conquista la Coppa di specialità

La classifica parziale, dopo le prime trenta discese, vede Vincent Kriechmayr in testa con il tempo di 1:47.26.

Giovanni Franzoni segue a +0.09, mentre lo svizzero Marco Odermatt si posiziona terzo a +0.31. Quest’ultimo, grazie a questo risultato, si aggiudica matematicamente la Coppa di specialità. Completano la top five Stefan Rogentin e Raphael Haaser. Tra gli italiani, si segnalano le buone prove di Dominik Paris, quattordicesimo, e Mattia Casse, diciassettesimo.

L’Italia protagonista nella tappa francese

La prestazione di Franzoni sottolinea la crescita della squadra italiana nella disciplina della velocità. Oltre al secondo posto del giovane azzurro, sono arrivati piazzamenti importanti anche da Paris, Innerhofer e Casse, tutti nella top venti. La gara si è svolta in condizioni regolari, con diversi atleti che si sono alternati al comando, ma è stato Kriechmayr a imporsi grazie a una discesa precisa e aggressiva.

Marco Odermatt, terzo al traguardo, ha consolidato la sua leadership, assicurandosi la Coppa di specialità grazie alla costanza di risultati ottenuti durante la stagione. Il distacco contenuto tra i primi tre testimonia l’elevato livello della competizione e la competitività della pista di Courchevel.

Il calendario della Coppa del Mondo 2026

La stagione 2026 della Coppa del Mondo di sci alpino maschile prevede nove gare di discesa libera. L’appuntamento inaugurale è fissato a Beaver Creek, Colorado, nei primi giorni di dicembre 2025. Il calendario includerà una pausa per i Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Le competizioni olimpiche si svolgeranno tra Milano, il Passo dello Stelvio e Cortina d’Ampezzo.

Tutte le gare maschili di sci alpino olimpico si terranno sulla storica pista Stelvio di Bormio, con la discesa maschile prevista per sabato 7 febbraio.

Il successo di Franzoni a Courchevel rappresenta un segnale incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti stagionali e delle Olimpiadi, dove l’Italia punta a confermarsi tra le protagoniste della velocità.