L'Italia giovane si presenta al cancelletto di partenza nel gigante femminile di Spindleruv Mlyn, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Otto le azzurre iscritte alla competizione in Repubblica Ceca: Lara Della Mea, Asja Zenere, Laura Steinmair, Anna Trocker, Giorgia Collomb, Sophie Mathiou, Ilaria Ghisalberti e Carole Agnelli.

Le azzurre in gara

La partecipazione delle giovani atlete italiane rappresenta un'opportunità preziosa per acquisire esperienza e confrontarsi con le migliori specialiste della disciplina a livello internazionale.

Le atlete sono attese al via insieme a numerose concorrenti provenienti da diversi Paesi.

Contesto della gara

La competizione di Spindleruv Mlyn si inserisce nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete si sfideranno su un tracciato tecnico, con l'obiettivo di ottenere un buon piazzamento e raccogliere punti fondamentali per la classifica generale e di specialità.

Programma e copertura

La gara prevede due manche. La competizione vedrà la partecipazione di numerose atlete internazionali. La copertura televisiva e in streaming sarà garantita dai principali canali sportivi e dalle piattaforme online dedicate.