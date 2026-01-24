Nel gigante femminile di Coppa del Mondo a Špindlerův Mlýn, Sara Hector è al comando dopo la prima manche. La svedese ha accumulato un margine minimo di due centesimi sulla svizzera Camille Rast. La classifica è estremamente corta, con Julia Scheib, Mikaela Shiffrin e Paula Moltzan che seguono da vicino. Lara Della Mea si posiziona settima, a +1,53.

Una manche tiratissima

Sara Hector ha fatto la differenza nella parte alta del tracciato, ma ha perso terreno nel finale. In questa sezione si è distinta Julia Scheib, ora terza a +0,26. Camille Rast occupa la seconda posizione a +0,02, mentre Mikaela Shiffrin è quarta a +0,43 e Paula Moltzan quinta a +0,53.

Il distacco dal sesto posto in poi supera già il secondo, con Maryna Gasienica‑Daniel sesta a +1,36.

Buona prova di Della Mea

Lara Della Mea, originaria di Tarvisio, ha mostrato una notevole reazione dopo una partenza in salita nella prima manche. Ha saputo recuperare chiudendo in settima posizione a +1,53. Questo risultato è particolarmente importante in vista della seconda manche, poiché potrebbe garantirle un buon pettorale per le Olimpiadi.

Contesto della gara

Questa competizione rappresenta l’ottavo gigante femminile della stagione 2025‑2026 e costituisce l’ultimo appuntamento prima dei Giochi olimpici di Milano‑Cortina. Nella classifica di specialità, Julia Scheib guida con 560 punti, seguita da Camille Rast con 421 e Sara Hector con 329. La graduatoria generale è invece dominata da Mikaela Shiffrin con 973 punti, davanti a Rast (833) e Emma Aicher (598).