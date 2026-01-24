Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato il terzo posto nella gara di Coppa del Mondo di slittino doppio femminile disputata a Oberhof, in Germania. Questo risultato conferma la loro ottima condizione in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026.

Prestazione solida sul budello tedesco

Le atlete italiane hanno dimostrato una solida prestazione nella prima manche, chiudendo in seconda posizione con il tempo di 42.044. Nella seconda discesa hanno registrato 42.206, quinto tempo assoluto, che ha permesso loro di salire sul podio con un ritardo complessivo di 164 millesimi rispetto alle vincitrici.

Vittoria e classifica generale

La vittoria è andata alle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, che hanno dominato la competizione con un tempo totale di 1:24.086 (42.012 nella prima manche e 42.074 nella seconda). Al secondo posto si sono piazzate le tedesche Elisa‑Marie Storch e Pauline Patz, staccate di 155 millesimi. Questo risultato consente a Egle e Kipp di consolidare il primato nella classifica generale con 640 punti, precedendo le tedesche (508) e le Degenhardt/Rosenthal (490).

Contesto e significato del podio

Il podio di Oberhof rappresenta un segnale importante per lo slittino femminile italiano, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici. La prestazione di Voetter e Oberhofer conferma la loro affidabilità e competitività sul circuito internazionale, rafforzando le aspettative per i prossimi appuntamenti.

Precedenti successi e prospettive

In una recente gara di Coppa del Mondo a Sigulda, in Lettonia, Voetter e Oberhofer avevano già ottenuto un podio, classificandosi terze nel doppio femminile. In quell'occasione, le azzurre avevano realizzato un record di spinta nella prima manche e chiuso con un ritardo di 203 millesimi dalle vincitrici Egle/Kipp, mentre le tedesche Eitberger/Matschina erano seconde a 31 millesimi. Quel risultato aveva rappresentato il primo podio stagionale per la coppia italiana, confermando un trend positivo.