Alessio Miggiano ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Coppa Europa disputata a Verbier. Lo sciatore elvetico si è imposto con trenta centesimi di vantaggio sul connazionale Gael Zulauf, firmando così il suo terzo successo in carriera nel circuito continentale.

Podio e piazzamenti

Il terzo gradino del podio è stato occupato dall’austriaco Luis Tritscher, staccato di settantatré centesimi dalla vetta. Al quarto posto si è classificato il francese Leo Ducros, a novantacinque centesimi dal vincitore. A seguire, in quinta posizione, si sono piazzati l’elvetico Livio Hiltbrand e l’azzurro Max Perathoner, entrambi a novantasei centesimi dal primo classificato.

Per Perathoner si tratta della seconda Top‑5 stagionale, dopo la vittoria ottenuta nella discesa di Santa Caterina lo scorso dicembre.

Classifiche di Coppa Europa

Grazie a questo successo, Miggiano si è portato al comando della classifica di specialità con duecentosessanta punti. È seguito dal francese Ken Caillot (duecentocinquantacinque) e dal connazionale Sandro Manser (duecentocinquantuno). Nella classifica generale, la leadership è detenuta dal norvegese Hans Grahl‑Madsen con seicentodiciacinque punti, mentre gli svizzeri Hiltbrand (quattrocentoventisei) e Zurbruegg (quattrocentoventuno) occupano rispettivamente la seconda e terza posizione.

Il percorso di Miggiano e Perathoner in Coppa Europa

Alessio Miggiano aveva già ottenuto vittorie in Coppa Europa in passato. La sua prima affermazione risale al sedici gennaio 2025 a Pass Thurn, mentre il tredici dicembre 2025 aveva trionfato nella discesa libera di Santa Caterina Valfurva. In quella medesima gara, Max Perathoner aveva siglato la sua prima vittoria in Coppa Europa, a pari merito con lo svizzero Sandro Manser, completando il percorso in un minuto e zero secondi e sessantuno centesimi.

Perathoner, originario di Selva di Val Gardena, vanta finora tre podi nel circuito continentale: una vittoria, un secondo e un terzo posto. Il successo di Santa Caterina rappresenta il suo primo trionfo in Coppa Europa.