La seconda tappa della Tirreno Adriatico, con un finale da gran classica a San Gimignano, non ha tradito le attese della vigilia regalando uno spettacolo pirotecnico. Nel tratto di sterrato inserito nel finale, Mathieu Van der Poel si è lanciato all'attacco approfittando anche di una scivolata di Jorgenson, ma si è poi visto raggiungere da Isaac Del Toro e da un convincente Giulio Pellizzari, ormai pienamente consapevole del suo status di campione. Il marchigiano ha poi tentato di sorprendere VDP anticipando lo sprint, ma il fuoriclasse olandese ha saputo reagire prontamente per conquistare la tappa.

Quattro in fuga, ma tutto si decide sullo sterrato

Da Camaiore a San Gimignano, la seconda giornata della Tirreno Adriatico ha proposto un percorso pianeggiante nella prima parte, con tanti saliscendi nella seconda e un tratto di sterrato con rampe impegnative in prossimità dell'arrivo. Alle prime pedalate sono partiti in fuga Alessandro Iacchi, Manuele Tarozzi, Diego Pablo Sevilla e Joan Bou.

Il gruppo ha controllato la situazione senza problemi, con il lavoro di Visma, Alpecin e Ineos, facendo immaginare una nuova sfida tra gli antichi rivali Van Aert e Van der Poel. La fuga è stata raggiunta prima di lanciarsi nel finale di corsa, reso ancora più insidioso da un po' di pioggia.

I corridori hanno così trovato lo sterrato umido e scivoloso, e non sono mancate le cadute.

Julian Alaphilippe è stato il primo a muoversi con un attacco all'imbocco dello sterrato, ma l'azione del francese si è presto esaurita. Mathieu Van der Poel si è allora portato davanti e ha cominciato a imprimere il suo forcing sulle rampe più impegnative. Alle sue spalle, Jorgenson è incappato in una scivolata in una curva, dando l'occasione a VDP di rimanere solo al comando. Del Toro e un brillante Pellizzari hanno però reagito, e approfittando anche di un tratto più veloce sono riusciti a rientrare su Van der Poel, che ha rischiato grosso in una curva un po' fangosa.

Del Toro in testa alla classifica

Il terzetto è uscito dallo sterrato con Del Toro a fare l'andatura per guadagnare più terreno possibile in classifica generale, con Van der Poel concentrato sulla tappa e Pellizzari intelligentemente passivo. Sulle rampe del centro storico di San Gimignano, Pellizzari ha anticipato lo sprint per cercare di sorprendere il più potente e veloce Van der Poel. Il campione olandese ha rimontato, ma ha dovuto attingere a tutte le sue energie per andare a vincere in un finale palpitante, che ha visto anche Del Toro sorpassare Pellizzari in extremis.

A 15'' Johannessen ha preceduto Vendrame, Pinarello e Ciccone in un gruppetto comprendente anche Roglic, Jorgenson e Tiberi.

Ganna ha invece perso un minuto e ha così dovuto dire addio alla sua maglia azzurra di leader della generale.

La nuova classifica della Tirreno Adriatico vede ora Del Toro con 3'' su Pellizzari, 13'' su Sheffield, 17'' su Hatherly, 18'' su Roglic e 20'' su Tiberi.