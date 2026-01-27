Le protagoniste del turno

Nel corso dell’undicesima giornata del campionato di Serie A femminile, diverse calciatrici italiane si sono distinte con prestazioni di rilievo, contribuendo in modo determinante ai risultati delle rispettive squadre.

Eleonora Goldoni della Lazio ha offerto una prestazione outstanding nel successo per 3‑0 contro la Fiorentina: ha sbloccato la partita con un gol, fornito l’assist per il raddoppio a Piemonte, creato un’altra importante occasione e si è distinta per la sua presenza costante in area avversaria.

Martina Piemonte, sempre per la Lazio, ha confermato il suo ruolo di grande bomber del campionato: ha segnato contro la Viola, portando il suo bottino a undici reti, primato condiviso con l’interista Wullaert.

Manuela Giugliano della Roma è stata determinante nel match contro il Genoa: ha segnato il gol decisivo, tentato ben nove conclusioni verso la porta, e guidato l’azione offensiva con venti ingressi e trenta passaggi tentati nell’area avversaria.

Melissa Bellucci del Napoli è risultata tra le più incisive nella vittoria contro il Sassuolo: ha mostrato ottimo controllo del gioco, dettando i tempi e mantenendo elevato il ritmo della squadra.

Elisa Polli dell’Inter ha brillato con un gol al volo allo scadere che ha deciso la partita contro il Como, ma non solo: ha partecipato attivamente all’attacco con cinque conclusioni verso la porta.

Barbara Bonansea della Juventus ha aperto le marcature contro il Parma, risultando la più attiva in termini di tiri, presenza in area, duelli vinti (sei) e recuperi di possesso (otto).

Contesto e significato delle prestazioni

Queste prestazioni hanno contribuito a consolidare la leadership della Roma in classifica, con l’Inter subito alle sue spalle grazie alla vittoria emozionante contro il Como. La Juventus ha ottenuto un successo netto contro il Parma, mentre la Lazio ha centrato un risultato pesante contro la Fiorentina, portandosi al quarto posto in classifica. Anche il Napoli ha ottenuto un successo significativo contro il Sassuolo.

Analisi delle statistiche

Le prestazioni di Goldoni, Giugliano, Polli e Bonansea si distinguono non solo per i gol e gli assist, ma anche per la loro capacità di incidere nel gioco offensivo con numeri elevati di conclusioni, ingressi in area e duelli vinti.

In particolare, Giugliano ha tentato nove tiri, effettuato venti ingressi e trenta passaggi nell’area avversaria; Polli ha partecipato a cinque conclusioni; Bonansea ha vinto sei duelli e recuperato otto possessi.