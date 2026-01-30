Il Milan si prepara ad affrontare il Bologna martedì sera alle 20.45, in un match valido per la Serie A. La squadra rossonera ha svolto l’allenamento nella nebbia, mentre restano da valutare le condizioni di Saelemaekers. In attacco potrebbero partire titolari Pulisic e Leão, nonostante entrambi non siano al meglio da alcune settimane per problemi fisici. In difesa, la coppia titolare potrebbe essere Pavlović affiancato da De Winter o Tomori. I rossoneri scenderanno in campo dopo tutte le rivali impegnate nella corsa alla Champions League, con la certezza ma anche la pressione dei risultati delle altre big, tra cui l’Inter capolista.

Dettagli della preparazione

L’allenamento del Milan si è svolto in condizioni di nebbia, un elemento che ha caratterizzato la seduta in vista della trasferta contro il Bologna. Saelemaekers resta in dubbio per la partita, mentre in attacco la coppia Pulisic‑Leão è considerata favorita, nonostante entrambi siano reduci da problemi fisici che ne hanno limitato la condizione nelle ultime settimane. In difesa, Pavlović dovrebbe essere affiancato da uno tra De Winter e Tomori.

Contesto e pressione esterna

I rossoneri affronteranno il Bologna dopo che tutte le altre squadre in lotta per la Champions League avranno già giocato, aumentando la pressione sui risultati del Milan. L’Inter, attualmente capolista, rappresenta uno dei riferimenti principali nella corsa europea.

Perché si gioca di martedì

La scelta di disputare Bologna‑Milan di martedì sera alle 20.45 è dettata dalla volontà della Lega di offrire due prime serate consecutive: lunedì sarà in programma Udinese‑Roma, mentre martedì toccherà alla sfida al Dall’Ara. In questo modo si evita di relegare uno dei due incontri allo slot meno appetibile delle 18.30 del lunedì.

Inoltre, giocare martedì consente al Bologna di beneficiare di un maggiore riposo dopo la trasferta europea contro il Maccabi Tel Aviv, disputata il 29 gennaio, mentre il Milan potrà gestire meglio i propri impegni in vista del recupero contro il Como, originariamente previsto in Australia e da riprogrammare in settimana.