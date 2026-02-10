Oggi, martedì 10 febbraio 2026, a Cortina d’Ampezzo proseguono le prove del doppio maschile di slittino in vista delle gare olimpiche. Nella quinta manche, i lettoni Martins Bots e Roberts Plume si sono imposti con il tempo di 52.722, seguiti dagli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl a 56 millesimi. Gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno chiuso al terzo posto, staccati di 115 millesimi, mentre Ivan Nagler e Fabian Malleier si sono piazzati quarti a 132 millesimi.

La prova in dettaglio

La quinta prova del doppio maschile, disputata sul tracciato ampezzano intitolato a Eugenio Monti, ha visto un leggero innalzamento dei tempi rispetto alle manche precedenti, forse per le condizioni della pista o per una gestione tattica delle energie da parte degli atleti.

I lettoni Bots e Plume hanno fatto segnare il miglior crono, seguito a breve distanza dagli austriaci Steu e Kindl. Gli azzurri Rieder e Kainzwaldner hanno confermato la loro competitività, mentre Nagler e Malleier hanno ottenuto un buon quarto posto.

Contesto e prospettive

Questa prova segue le ottime prestazioni degli azzurri nelle manche precedenti: Rieder e Kainzwaldner avevano dominato la terza prova, mentre nella quarta erano stati superati di soli 15 millesimi dai lettoni Bots e Plume. Il risultato odierno conferma la solidità del movimento italiano nel doppio maschile, con due equipaggi nelle prime quattro posizioni.

Domani, mercoledì 11 febbraio, è in programma la sesta e ultima prova di allenamento, che precederà la gara per le medaglie. Le prestazioni odierne lasciano ben sperare per una possibile presenza sul podio.