Mercoledì 11 febbraio, nell'ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, verranno assegnati otto titoli in diverse discipline. Le competizioni includono il Super-G maschile di sci alpino, l'inseguimento individuale maschile della combinata nordica, le moguls femminili di sci freestyle, l'individuale femminile di biathlon, le gare dei doppi di slittino, i 1000 metri maschili di speed skating e la danza sul ghiaccio del pattinaggio artistico. In programma anche l'avvio della fase a gironi per i tornei maschili di hockey e curling, le ultime prove cronometrate dello skeleton individuale e le qualificazioni dell'halfpipe dello snowboard.

Programma gare e orari

La giornata sportiva prenderà il via alle 9.10 con il trial round dell'inseguimento individuale maschile di combinata nordica, seguito alle 10.00 dal salto sul trampolino piccolo. Nello stesso orario, sono previste la terza e quarta prova cronometrata femminile di skeleton. Alle 10.30 inizieranno le qualificazioni femminili dell'halfpipe snowboard (prima manche), mentre alle 11.00 si svolgerà la seconda qualificazione delle moguls femminili. Alle 11.27 è in programma la seconda manche delle qualificazioni dell'halfpipe femminile, mentre alle 11.30 scatterà il Super-G maschile di sci alpino. Alle 12.30 è prevista la prova cronometrata maschile di skeleton.

Finali e discipline di squadra

Alle 13.45 si disputerà la prova di fondo (10 km) dell'inseguimento individuale maschile di combinata nordica. Alle 14.15 è in programma la finale dell'individuale femminile di biathlon, seguita alle 14.15 e alle 14.55 dalle due manche finali delle moguls femminili. Alle 16.40 è prevista una partita del torneo maschile di hockey, mentre alle 17.00 e alle 17.51 si svolgeranno le prime manche dei doppi di slittino femminile e maschile. Alle 18.30 si terrà la finale dei 1000 metri maschili di speed skating.

La serata proseguirà alle 19.05 con la fase a gironi del torneo maschile di curling, seguita alle 19.30 dalla free dance del pattinaggio di figura. Alle 19.30 e alle 20.27 si disputeranno le qualificazioni maschili dell'halfpipe snowboard (prima e seconda manche).

Infine, alle 21.10, è in programma un'altra partita del torneo maschile di hockey.

Dove seguire le competizioni

Le dirette televisive saranno trasmesse su Rai 2 HD e Rai Sport HD con diversi slot orari durante la giornata. Lo streaming sarà disponibile su piattaforme come Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN. La diretta testuale sarà curata da OA Sport.