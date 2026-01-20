Jannik Sinner ha espresso con sincerità le sue sensazioni dopo l'esordio agli Australian Open, segnato dal ritiro di Hugo Gaston sul punteggio di 6‑2, 6‑1: “Ho notato che nel secondo set non serviva con la sua solita potenza. Non è il modo in cui avrei voluto vincere, Gaston ha un talento notevole e un tocco di palla eccezionale. Sapevo che avrebbe iniziato la partita in quel modo. Comunque, sono soddisfatto della mia prestazione e di come ho giocato”.

Il numero due al mondo ha poi aggiunto: “Mi sento ben preparato, ho dedicato molto impegno al lavoro.

L'esibizione con Felix è stata utile, anche se le partite ufficiali presentano dinamiche diverse. All'inizio ero un po' teso, ma è fondamentale ricordarsi di divertirsi. Ci si allena duramente proprio per affrontare momenti come questo, con un impegno quotidiano che include anche la palestra”.

L'esordio al torneo

Le dichiarazioni di Sinner seguono il suo match d'esordio al torneo di Melbourne, dove ha incontrato il francese Hugo Gaston. Il ritiro dell'avversario ha determinato il suo passaggio al turno successivo. Sinner ha manifestato rispetto per il talento di Gaston, esprimendo al contempo il suo disappunto per una vittoria ottenuta in tali circostanze.

Preparazione e stato d'animo

Sinner ha evidenziato di sentirsi pronto grazie al lavoro svolto, pur riconoscendo le differenze tra un'esibizione e una partita ufficiale.

L'allenamento costante, inclusa la preparazione fisica in palestra, è stato cruciale per affrontare il debutto, nonostante la tensione iniziale. Il campione ha sottolineato l'importanza di godersi il gioco, un elemento che contribuisce a gestire la pressione.

Nel primo match del 2026 contro Gaston, Sinner ha dominato con un punteggio di 6‑2, 6‑1 in poco più di un'ora, prima del ritiro dell'avversario. Questo risultato conferma il suo ottimo stato di forma all'inizio del torneo. Sinner ha già vinto le ultime due edizioni degli Australian Open, difendendo il titolo conquistato nel 2025.