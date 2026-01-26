Jannik Sinner ha sconfitto Luciano Darderi negli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, con il punteggio di 6‑1, 6‑3, 7‑6(3). Il derby tutto italiano si è disputato sulla Margaret Court Arena di Melbourne. Il match, trasmesso in diretta streaming, ha confermato la superiorità del numero due del mondo, ma ha anche sollevato interrogativi sul suo stato fisico, alla luce dei problemi accusati nei turni precedenti.

Il derby italiano: Sinner avanza con autorità

L’incontro, iniziato non prima delle ore 08:00 italiane, ha concluso la sessione diurna degli ottavi.

Sinner ha dominato i primi due set, mostrando una netta superiorità. Nel terzo parziale, l’azzurro ha incontrato maggiore resistenza, ma è riuscito a chiudere la partita al tie‑break, assicurandosi così l’accesso ai quarti di finale.

Il contesto fisico: i crampi come incognita

La vittoria di Sinner giunge dopo un incontro al limite contro Eliot Spizzirri, durante il quale l’altoatesino ha sofferto di crampi. In quell’occasione, ha beneficiato dell’applicazione del protocollo per il caldo estremo, che ha consentito la chiusura del tetto e una pausa di dieci minuti. Anche Darderi ha affrontato difficoltà fisiche nei turni precedenti: nel primo turno ha accusato un forte mal di pancia, conseguenza di una medicina assunta senza gastroprotettore.

Questo malessere lo ha costretto a interrompere il match contro Garin per recarsi in bagno, rischiando il ritiro. Nonostante ciò, Darderi è riuscito a superare Khachanov al terzo turno, raggiungendo per la prima volta la seconda settimana di uno Slam.

Il percorso di Darderi e il protocollo caldo

Luciano Darderi ha iniziato il torneo battendo Cristian Garin in tre set (7‑6, 7‑5, 7‑6), nonostante un malore nel terzo set. L’azzurro ha raccontato: “Prima della partita ho preso una medicina per un dolore a un piede, ma non ho preso nessun gastroprotettore… con il caldo mi stavano venendo anche i crampi nel terzo set”, rischiando di non completare l’incontro se si fosse prolungato. Nel turno successivo, ha sconfitto Sebastian Baez in quattro set, accedendo per la prima volta agli ottavi di finale in uno Slam.

Il torneo è stato caratterizzato da temperature estreme, che hanno portato all’applicazione del protocollo per il caldo. Questo ha comportato la sospensione delle partite all’aperto, l’introduzione di pause e la possibilità di chiudere il tetto degli impianti. Sinner ha beneficiato di queste misure nel match contro Spizzirri, riuscendo a recuperare e vincere nonostante i crampi.

Il derby italiano ha dunque confermato la forza di Sinner, ma ha anche evidenziato come il caldo e le condizioni fisiche rimangano un fattore determinante per il proseguimento del torneo.