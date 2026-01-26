Iga Swiatek ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’Australian Open, superando con autorevolezza l’australiana Maddison Inglis con un punteggio di 6‑0, 6‑3. L’incontro, durato un’ora e tredici minuti, ha concluso gli ottavi di finale del singolare femminile.

Prestazione solida e numeri chiave

La numero due del mondo ha subito imposto il proprio ritmo di gioco. Dopo aver difeso il proprio turno di battuta iniziale a zero, ha sfruttato un errore da fondo campo dell’avversaria per ottenere il break e portarsi sul 2‑0. Successivamente, ha rimontato da 0‑30 e ha siglato il 3‑0 con un rovescio lungolinea.

Approfittando di una palla in rete di Inglis, ha strappato nuovamente il servizio per il 4‑0, chiudendo il primo set con un netto 6‑0.

Nel secondo parziale, Inglis ha mostrato maggiore determinazione, riuscendo a conquistare un break in apertura. Tuttavia, Swiatek ha reagito prontamente, ristabilendo la parità sull’1‑1 e poi allungando sul 2‑1 con un diritto incisivo. Una volta in vantaggio, la tennista polacca ha gestito il match con sicurezza, operando un ulteriore break per il 3‑1 e concludendo l’incontro con un diritto vincente sul punteggio di 6‑3.

Dal punto di vista statistico, Swiatek non ha realizzato ace, ha commesso un doppio fallo e ha messo a segno il 56% di prime palle. Ha vinto l’83% dei punti sulla prima di servizio e il 63% sulla seconda, totalizzando ventidue vincenti a fronte di diciannove errori gratuiti e convertendo cinque delle sei palle break concesse.

Prossimo ostacolo: Rybakina

Con questa vittoria, Swiatek si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la kazaka Elena Rybakina. L’incontro si preannuncia come un confronto di alto livello tra due delle teste di serie del torneo.

Il contesto dell’avversaria

Maddison Inglis, qualificata australiana, rappresenta la prima giocatrice di casa a raggiungere gli ottavi femminili a Melbourne dal successo di Ash Barty nel 2022. Dopo aver salvato un match point nel primo turno di qualificazione, ha compiuto una notevole scalata nel ranking, passando dalla posizione 168 alla 113 nella classifica live. Inglis ha descritto la sua avventura come “un sogno” e ha sottolineato l’importanza del premio minimo di 480.000 dollari, definendolo “life changing”.