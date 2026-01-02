Sabato 10 gennaio, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un match di esibizione all’Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud. L’incontro, primo appuntamento agonistico del 2026 per i due campioni, sarà trasmesso in diretta esclusivamente su piattaforme a pagamento, mentre la visione in chiaro sarà possibile solo in differita.

Come seguire l'esibizione

La diretta televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go e NOW, entrambe accessibili solo con abbonamento attivo.

La differita in chiaro andrà in onda alle ore 22:00 su TV8 e sarà disponibile anche in streaming gratuito su TV8.it.

Orario e preparazione agli Australian Open

L’incontro inizierà alle ore 08:00 italiane (le 16:00 locali a Seul). Si tratta di un evento promozionale che precede gli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. La sfida rappresenta un importante banco di prova per entrambi i giocatori, che hanno scelto di non disputare tornei ufficiali prima dello Slam australiano. Un test cruciale in vista del torneo.

In sintesi, per seguire Sinner‑Alcaraz in diretta sarà necessario un abbonamento Sky o NOW. Chi preferisce la visione gratuita potrà attendere la differita serale su TV8.