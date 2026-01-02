Alla vigilia dello scontro salvezza contro il Genoa a Marassi, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: Cuadrado resta indisponibile per problemi muscolari, mentre Nzola, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, potrebbe essere convocato dopo l’ultimo allenamento.

Le condizioni della squadra

Gilardino ha confermato che “Per Juan sono ancora molto lunghi”, riferendosi a Cuadrado, mentre di Nzola ha detto: “è tornato e deciderò dopo l’ultimo allenamento”. Oltre a Cuadrado, restano fuori anche Akinsanmiro, impegnato in Coppa d’Africa, e gli infortunati Stengs, Lusuardi ed Esteves.

Il messaggio del tecnico

Il tecnico nerazzurro ha evitato alibi e ha richiamato i suoi alla concentrazione: “Fare la prestazione, di essere lucidi per 90 e passa minuti come dovrò esserlo io in un ambiente che mi ha dato tantissimo e che porterò sempre nel cuore: domani servirà grande disciplina tattica e resilienza, senza lasciarsi condizionare dalla classifica”.

Gilardino ha sottolineato che “ci sono ancora 60 punti in palio e sappiamo benissimo che partita ci aspetterà, ma i ragazzi non molleranno di un centimetro”. Ha inoltre minimizzato le voci di mercato: “Sarebbe troppo riduttivo parlare del mercato – per i miei ragazzi e per il gruppo. Conto molto su chi ho a disposizione in questo momento, sulla capacità, sulla fiducia e la resilienza che hanno i miei ragazzi.

C’è un confronto quotidiano con il club e credo che la società regalerà qualcosa alla squadra e ai tifosi”.

La trasferta di Marassi

Gilardino ha ribadito che Stengs, Lusuardi e Cuadrado non saranno disponibili, mentre Nzola, rientrato ieri, ha svolto un allenamento con la squadra e “sicuramente verrà con noi a Genova”, anche se l’utilizzo sarà deciso in base alla rifinitura. Il tecnico ha definito Nzola “un’arma e una risorsa in più all’interno della gara” e ha richiamato la squadra a una “sana incoscienza” e “un pizzico di follia” per affrontare una trasferta difficile come quella di Marassi.