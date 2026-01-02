L’Inter sta valutando una proposta per Joao Cancelo e ha ripreso i contatti con il suo agente, Jorge Mendes, come riportato da Calciomercato.com.

Il club nerazzurro sta analizzando l’operazione, che prevede un’offerta per il terzino portoghese. La riattivazione del dialogo con Mendes conferma l’interesse per il giocatore.

La proposta per Cancelo

La proposta all’Inter riguarda un possibile ritorno di Cancelo, attualmente non considerato nei piani del Manchester City. L’agente Mendes ha riproposto il suo assistito ai nerazzurri, come già accaduto in passato, e l’Inter ha avviato un canale di comunicazione per valutare i termini di un eventuale trasferimento.

Prossimi passi

Il nuovo contatto con Mendes indica che l’Inter sta considerando seriamente l’operazione. Restano da definire la struttura dell’offerta, le condizioni economiche e la volontà del giocatore di tornare in Italia. L’eventuale trattativa dovrà superare diversi ostacoli, tra cui l’ingaggio e l’accordo con il Manchester City.

L’Inter ha avuto un contatto diretto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e Jorge Mendes, prendendo informazioni sui costi dell’operazione e avviando un dialogo anche con l’Al Hilal per valutare una possibile struttura dell’accordo. L’Inter sembra muoversi con maggiore concretezza rispetto alla Juventus, che ha avuto un approccio meno approfondito.

Questa dinamica conferma l’interesse dei nerazzurri per Cancelo e la volontà di esplorare tutte le opzioni per rinforzare la fascia destra, in un mercato in cui la rapidità di esecuzione può fare la differenza.