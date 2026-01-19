Jannik Sinner, campione in carica dell’Australian Open, esordirà nel torneo martedì 20 gennaio, affrontando al primo turno il francese Hugo Gaston. L’incontro è in programma come terzo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena e inizierà non prima delle ore 09.00 italiane, corrispondenti alle 19.00 locali a Melbourne.

Sinner-Gaston: i dettagli dell’incontro

Il match tra Sinner e Gaston è previsto come terzo incontro della giornata, dopo le sfide Ollynykova–Keys e Shelton–Humbert, con inizio non prima delle ore 01.30 italiane per la prima partita e non prima delle ore 03.30 per la seconda.

Il confronto tra l’altoatesino e il transalpino inizierà quindi nella mattinata italiana, non prima delle ore 09.00.

Si tratta di un debutto atteso: Sinner, numero due del mondo, punta a conquistare il terzo titolo consecutivo a Melbourne, impresa riuscita in oltre centoventi anni di storia del torneo solo a Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic.

Come seguire il match in diretta

La partita non sarà trasmessa in chiaro in televisione. La diretta streaming sarà disponibile per gli abbonati su Eurosport 1, Discovery+, DAZN e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale live per seguire ogni punto dell’incontro.

I precedenti tra Sinner e Gaston

Sinner e Gaston si sono affrontati due volte nel 2021, in entrambi i casi con vittoria dell’italiano: agli ottavi dell’ATP 250 di Marsiglia (6‑4, 6‑1) e al primo turno del Masters 1000 di Miami (6‑2, 6‑2).