La Nazionale italiana di softball ha subito la prima sconfitta nel ciclo di amichevoli in Messico, cedendo alle Diablos Rojas per 5‑2 a Città del Messico. Le campionesse della Liga Mexicana de Softbol hanno preso il largo nelle prime riprese.

L'andamento della partita

La partita si è decisa nelle prime tre riprese, con le Diablos Rojas che hanno costruito un vantaggio di 4‑0. Nonostante i cambi al monte di lancio, con Bigatton, Verni e Nicolini che si sono alternate, e alcune buone soluzioni offensive da parte delle azzurre, il tentativo di rimonta non è andato a buon fine.

Le dichiarazioni

Al termine della gara, Melany Sheldon ha commentato: “È una bellissima esperienza, soprattutto per tornare in campo in un periodo in cui in Italia è più difficile farlo. Abbiamo trovato un clima ottimo e condizioni perfette per disputare partite di alto livello, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno durante tutto l’anno. Abbiamo provato tante cose e si vede che quando stiamo insieme è sempre tutto un crescendo. I nostri obiettivi sono ovviamente altissimi: ora siamo concentrate sulla qualificazione al Mondiale, che è il primo traguardo, poi ci aspetta un anno successivo molto impegnativo. L’obiettivo finale, però, è il 2028.”

Prospettive future

Questa sconfitta, che segue quattro successi consecutivi contro le Bravas de Leon, rappresenta un banco di prova importante in vista della qualificazione al Mondiale e degli obiettivi a lungo termine, tra cui il 2028.

I dettagli dell'incontro

La partita si è svolta allo Stadio Alfredo Harp Helú di Città del Messico. Le Diablos Rojas hanno preso il comando fin dalla prima ripresa grazie a un hit di Janae Jefferson, seguito da un sacrificio di Yamilet Sandoval e un doppio di Rosangela Jardines. Il vantaggio è stato ampliato nel terzo inning con un doppio di Elizabeth Robert, e ulteriormente consolidato nel quarto con un altro doppio di Jackson. L’Italia ha risposto segnando due punti: il primo grazie a un singolo di Erika Piancastelli che ha portato Giulia Longhi a casa base, il secondo con un doppio della stessa Piancastelli che ha spinto in punto Cecchetti.