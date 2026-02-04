Il secondo SuperG femminile di Coppa Europa, disputato a Sarntal, ha decretato la vittoria di Nadine Fest. L'atleta austriaca ha conquistato il primo posto, precedendo la francese Victoria Olivier e l'americana Breezy Johnson, che hanno rispettivamente ottenuto la seconda e la terza posizione.

Fest domina a Sarntal

La competizione, inserita nel calendario della Coppa Europa di sci alpino femminile, ha visto Nadine Fest affermarsi come vincitrice. Sul podio, alle sue spalle, si sono posizionate Victoria Olivier e Breezy Johnson. Per quanto riguarda le atlete italiane, Sara Allemand si è distinta conquistando un pregevole quarto posto, affermandosi come la migliore tra le azzurre in gara.

Questo risultato rappresenta un importante consolidamento per la sua classifica generale in Coppa Europa.

Le performance delle altre azzurre

Oltre alla prestazione di Sara Allemand, altre sciatrici italiane hanno partecipato alla gara. Ilaria Ghisalberti ha concluso la sua prova in nona posizione, seguita da Monica Zanoner al decimo posto. Federica Lani si è classificata quattordicesima, mentre Carlotta De Leonardis ha terminato al diciassettesimo posto. Più indietro, Giulia Albano ha tagliato il traguardo in ventunesima posizione, Vicky Bernardi in ventiquattresima, Ludovica Righi in ventiseiesima, Rita Granruaz in ventisettesima, Ivy Schoelzhorn in ventinovesima e Sofia Amigoni in trentunesima.

Consolidamento in classifica

Grazie a questo risultato, Sara Allemand rafforza ulteriormente la sua presenza nella classifica generale della Coppa Europa femminile. La vittoria di Nadine Fest, d'altro canto, sottolinea la sua costante competitività nella specialità del SuperG.