Jannik Sinner è pronto per il secondo turno dell’Australian Open 2026 a Melbourne, dove punta al terzo titolo consecutivo. L’avversario sarà l’australiano James Duckworth. Il match è in programma sulla Rod Laver Arena con inizio alle ore 9 italiane.

La sfida a James Duckworth

Duckworth, numero 88 del ranking mondiale, arriva al confronto dopo una battaglia in cinque set vinta. Non ha mai superato il secondo turno nello Slam di casa, ma ha già battuto Sinner all’Open del Canada nel 2021. “So che sarà durissima, ma se gioco aggressivo posso creargli dei problemi”, ha dichiarato.

Sinner a Melbourne: la striscia vincente

Sinner vanta quindici vittorie consecutive a Melbourne Park e difende il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. L’obiettivo è eguagliare Novak Djokovic, unico nella storia recente ad aver vinto tre Australian Open consecutivi in due diverse occasioni.

Il match è cruciale nel cammino dell’azzurro verso una storica tripletta, un traguardo costruito su intensità, aggressività e continuità.

Il percorso verso la conferma del titolo

Sinner affronterà Duckworth, numero 88 del ranking mondiale. Duckworth, ha raggiunto la posizione migliore della carriera al numero 46 nel gennaio 2022 e ha un bilancio di 73 vittorie e 122 sconfitte nel circuito maggiore. Non è mai andato oltre il secondo turno a Melbourne.

Per Sinner si tratta di un match importante nel percorso verso la conferma del titolo: va a caccia del terzo Australian Open consecutivo e punta a crescere di condizione partita dopo partita.