La Juventus ha sconfitto il Benfica per 2-0 nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League, assicurandosi l'accesso ai play-off con un turno d'anticipo. Nella stessa serata, l'Atalanta è stata rimontata dall'Athletic Bilbao, perdendo 2-3 e vedendo complicarsi la corsa verso gli ottavi.

La vittoria della Juventus

All'Allianz Stadium, la squadra ha centrato l'obiettivo minimo battendo il Benfica grazie alle reti di Thuram al cinquantacinquesimo e di McKennie al sessantaquattresimo minuto. Il vantaggio è arrivato con un destro sul primo palo di Thuram, dopo un'azione orchestrata da David, mentre il raddoppio è stato firmato da McKennie su assist dello stesso David.

Con questo successo, la Juventus si garantisce almeno un posto nei play-off e mantiene aperta la possibilità di entrare tra le prime otto, pur senza avere il destino completamente nelle proprie mani.

La sconfitta dell’Atalanta

L'Atalanta, invece, ha visto sfumare la qualificazione diretta agli ottavi. Nonostante un buon avvio e il gol iniziale di Scamacca, i bergamaschi sono stati rimontati dall'Athletic Bilbao, che ha ribaltato il risultato con tre reti nella ripresa, fissando il punteggio sul 3-2.

La Juventus ha raggiunto quota dodici punti nel girone, agganciando l'Inter, e mantiene un piccolo spiraglio per l'accesso diretto agli ottavi. Il Benfica, invece, resta fermo a sei punti e rischia l'eliminazione. Quanto all'Atalanta, la rimonta subita in casa complica sensibilmente il suo cammino nella competizione.