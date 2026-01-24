Simone Deromedis ha ottenuto la qualificazione per gli ottavi di finale nella seconda gara di Coppa del Mondo di skicross a Veysonnaz, in Svizzera. Tuttavia, il suo tempo è risultato nettamente inferiore a quello dei migliori concorrenti. Il fondista trentino, nato nel 2000, ha concluso la sua run in ventiseiesima posizione, accumulando un ritardo di quasi un secondo e mezzo rispetto al leader della prova, il canadese Reece Howden.

Prestazione in chiaroscuro per Deromedis

Il distacco registrato da Deromedis è stato di 1 secondo e 49 centesimi rispetto al tempo di riferimento di Howden, che ha fermato il cronometro a 53"75.

Alle spalle del canadese si sono piazzati lo svizzero Alex Fiva, secondo a +0"29, e il tedesco Florian Wilmsmann, terzo a +0"54. Nonostante il notevole distacco, Deromedis è riuscito a superare il turno, ma la sua prestazione evidenzia le difficoltà incontrate sul tracciato svizzero.

Il contesto della gara e gli altri azzurri

Oltre a Deromedis, la squadra italiana ha visto la qualificazione di Dominik Zuech, nono a +0"90, e di Edoardo Zorzi, trentunesimo con un ritardo di +55"47. Non sono invece riusciti a passare il turno Federico Tomasoni (trentacinquesimo a +55"80), Yannick Gunsch (trentottesimo a +55"89) e Davide Cazzaniga (trentanovesimo a +55"91).

In campo femminile, Jole Galli ha confermato il suo buon momento classificandosi all’ottavo tempo, a +1"12 dalla tedesca Daniela Maier, prima in 56"66.

Dietro di lei si sono posizionate Sandra Näslund a +0"16 e Saskja Lack a +0"87. Andrea Chesi ha concluso la sua prova al ventinovesimo posto con un ritardo di +3"99.

La gara precedente e il prosieguo dell'evento

Il giorno precedente, Deromedis era stato clamorosamente eliminato già nelle qualificazioni della prima gara, chiudendo in trentaseiesima posizione con un ritardo di 1"19 dallo svizzero Alex Fiva. In quell'occasione, l'Italia aveva contato su Dominik Zuech (ventiduesimo), Edoardo Zorzi (ventinovesimo) e Federico Tomasoni (trentunesimo). Tra le donne, Andrea Chesi era venticinquesima e Jole Galli si era distinta come prima delle italiane.

La tappa di Veysonnaz, valida per la Coppa del Mondo 2025‑2026 di skicross, proseguirà con la seconda gara. L'appuntamento è previsto per le ore quattordici, con gli ottavi di finale maschili e i quarti femminili, fino alle finali che decreteranno i primi quattro classificati.