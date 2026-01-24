In occasione del gigante femminile di Coppa del Mondo a Špindlerův Mlýn, in Repubblica Ceca, l’Italia schiera una formazione giovane e promettente. Tra le otto azzurre al via figura Anna Trocker, con il pettorale numero 36, pronta a confrontarsi sulle nevi ceche.

Programma e partecipanti

La gara, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025‑2026, prevede la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle 13.30. L’Italia sarà rappresentata da Lara Della Mea (pettorale 12), Asja Zenere (21), Laura Steinmair (32), Anna Trocker (36), Giorgia Collomb (37), Sophie Mathiou (41), Ilaria Ghisalberti (44) e Carole Agnelli (45).

Assenze strategiche e prospettive future

Federica Brignone e Sofia Goggia hanno deciso di rinunciare alla trasferta ceca per concentrarsi sugli allenamenti in vista delle gare veloci e, in ottica olimpica. In loro assenza, la squadra italiana punta su atlete giovani, tra cui Trocker, per cercare risultati significativi e, nel caso dello slalom, per tentare di guadagnare una convocazione per i Giochi di Milano‑Cortina 2026.

La strategia della “linea verde” in vista delle Olimpiadi

La scelta di puntare sulla “linea verde” riflette una strategia di valorizzazione delle nuove leve in vista delle Olimpiadi. Oltre al gigante di sabato, domenica 25 gennaio è in programma uno slalom speciale, dove gareggeranno anche Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio, insieme a Della Mea, Trocker e Collomb.