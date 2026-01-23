La seconda semifinale della Final Four di Coppa Italia di pallavolo femminile metterà di fronte, sabato 24 gennaio alle ore 18.00 all’Inalpi Arena di Torino, la Savino Del Bene Volley Scandicci e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. La vincente si giocherà il trofeo domenica in finale contro chi avrà la meglio nell’altra semifinale tra Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. Per la formazione toscana guidata da coach Gaspari l’appuntamento rappresenta un passaggio decisivo: Scandicci va infatti a caccia della prima finale di Coppa Italia della propria storia.

Di fronte si troverà però Chieri, squadra in forma e ormai stabilmente inserita tra le realtà più solide del campionato. Il match tra Savino Del Bene Volley Scandicci e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Precedenti ed ex di Scandicci-Chieri

Quello di Torino sarà il sedicesimo confronto assoluto tra Savino Del Bene Volley e Reale Mutua Fenera Chieri ’76, con un bilancio che sorride nettamente a Scandicci, vittoriosa in tredici occasioni su quindici. Nonostante ciò, la semifinale di Coppa Italia rappresenta un terreno del tutto inedito per le due squadre, che non si sono mai affrontate prima d’ora all’interno della competizione tricolore.

Per quanto riguarda le ex in campo, tra le fila di Chieri spicca Sara Alberti, che ha vestito la maglia di Scandicci sia nella stagione 2015-2016 sia nel triennio 2021-2024, periodo nel quale ha contribuito alla conquista di una Challenge Cup e di una CEV Cup. Sul fronte opposto, sono due le giocatrici con un passato recente in Piemonte: Avery Skinner, protagonista a Chieri dal 2023 al 2025, e Camilla Weitzel, che ha indossato la maglia biancoblù dal 2021 al 2024.

Lo stato di forma delle due squadre

Scandicci arriva all’appuntamento torinese in un momento di forma particolarmente positivo, come certificano le quattro vittorie consecutive ottenute in campionato, l’ultima delle quali un netto 3-0 sul campo del Volley Bergamo, successo che ha ulteriormente consolidato il secondo posto in classifica.

Chieri, dal canto suo, occupa attualmente il quarto posto e arriva da di tre successi consecutivi: due in campionato contro Macerata e Vallefoglia e uno in ambito europeo, il 3-1 contro il Vandoeuvre Nancy Volley-Ball nel ritorno degli ottavi di finale di CEV Cup. Due squadre quindi in ottima forma che si incroceranno per conquistare un posto nella finale di Coppa Italia.