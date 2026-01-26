Il Super Bowl LX vedrà contrapposti i New England Patriots e i Seattle Seahawks, determinati dai risultati dei Championship di conference. I Patriots si sono aggiudicati il titolo AFC superando i Denver Broncos con un punteggio di 10-7, in una partita fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche avverse. I Seahawks hanno invece conquistato la NFC battendo i Los Angeles Rams 31-27, in un incontro caratterizzato da un elevato numero di punti segnati.

Il cammino dei Patriots verso il Super Bowl

I New England Patriots hanno prevalso sui Broncos in un match giocato sotto una fitta nevicata che ha reso il gioco particolarmente difficoltoso nella seconda metà.

I Broncos, privi del quarterback titolare Bo Nix, erano riusciti a portarsi in vantaggio grazie a un touchdown su passaggio di Jarrett Stidham per Sutton. Tuttavia, Drake Maye ha risposto con una corsa decisiva da sei yards, fissando il punteggio sul 7-7 al termine del primo tempo. Nel corso del terzo quarto, Borregales ha messo a segno il field goal che si è rivelato fondamentale, da 23 yards, mentre nel finale i Broncos non sono riusciti a concretizzare il tentativo di pareggio.

La rimonta dei Seahawks nella NFC Championship

Nel Championship della NFC, i Seattle Seahawks hanno ottenuto la vittoria contro i Los Angeles Rams in una partita ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte. Walker III ha aperto le marcature con una corsa da due yards, a cui Stafford ha replicato con un passaggio per Williams, portando il punteggio sul 13-10.

Poco prima dell'intervallo, Darnold ha trovato Smith-Njigba per il 17-13. Nel terzo quarto, Darnold ha siglato un touchdown su lancio per Bobo (24-13), seguito da un altro per Kupp (31-20). I Rams hanno tentato una rimonta con un passaggio di Stafford per Nacua da 34 yards (31-27), ma la difesa di Seattle è riuscita a resistere fino al fischio finale.

Il confronto in vista del Super Bowl LX

Il confronto tra le due squadre si preannuncia particolarmente avvincente. Da un lato, l'attacco dei Seahawks, definito "atomico", guidato da giocatori chiave come Darnold, Walker III, Kupp e Smith-Njigba. Dall'altro, i Patriots puntano sulla solidità difensiva, con Maye che rappresenta un punto di riferimento offensivo.

Dettagli del Super Bowl LX

Il Super Bowl LX si terrà l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, California. Il calcio d’inizio è previsto per le 18:30 ET. L'evento rappresenta una rivincita del Super Bowl del 2015, quando i Patriots sconfissero i Seahawks in una partita conclusasi in modo drammatico. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con un record di 14-3 e i Seahawks sono considerati favoriti dalle quote, con uno spread di circa 4-4,5 punti.