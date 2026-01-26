Jannik Sinner e Luciano Darderi si affrontano negli ottavi di finale dell’Australian Open, in un derby tutto italiano che promette scintille. Il match è in programma non prima delle ore 8, orario italiano, sulla Margaret Court Arena, chiudendo la sessione diurna della giornata.

Il cammino dei protagonisti

Sinner, numero due del mondo e campione in carica nelle ultime due edizioni, ha raggiunto gli ottavi superando Hugo Gaston (ritirato al terzo set), James Duckworth e Eliot Spizzirri. Contro quest’ultimo, il tennista altoatesino ha sofferto crampi ma è riuscito a imporsi per 3-1.

Ora punta a raggiungere Alcaraz nei quarti.

Darderi, alla sua prima seconda settimana in uno Slam, ha eliminato Cristian Garin al primo turno, Sebastian Baez al secondo e Karen Khachanov al terzo, conquistando per la prima volta gli ottavi in carriera.

Dubbi sulla condizione fisica di Sinner

Il principale interrogativo riguarda la forma fisica di Sinner, reduce da un match segnato dai crampi contro Spizzirri. Il torneo ha attivato il protocollo per il caldo estremo, che ha consentito una pausa e la chiusura del tetto, permettendo a Sinner di recuperare e ribaltare l’incontro.

Orario e contesto del match

Il derby è previsto non prima delle ore 8 italiane sulla Margaret Court Arena. L’incontro sarà preceduto dal match femminile tra Elena Rybakina ed Elise Mertens, in programma non prima delle ore 6.

Precedenti e contesto storico

Si tratta del primo confronto tra Sinner e Darderi nel circuito maggiore. Il derby rappresenta il trentaduesimo in uno Slam in singolare maschile e il quarto nella storia dell’Australian Open. Inoltre, per la prima volta nella storia del tennis italiano, due giocatori (Sinner e Musetti) erano contemporaneamente tra i primi cinque del ranking ATP.