Giovanni Franzoni è al centro dell’attenzione in vista del Super‑G di Kitzbühel, in programma venerdì 23 gennaio sulla leggendaria Streif. L’azzurro arriva all’appuntamento forte di una stagione in forte ascesa, con tre podi consecutivi in Val Gardena e una vittoria in Super‑G a Wengen, seguiti da un terzo posto in discesa. Questi risultati lo collocano oggi al terzo posto nella classifica di specialità, alle spalle di Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr.

Il Super‑G di Kitzbühel assume dunque un duplice valore: da un lato è una gara chiave per la classifica di specialità, dall’altro rappresenta un passaggio cruciale in vista della discesa di sabato 24 gennaio.

Franzoni, che ha già dimostrato di sapersi esaltare sulla Streif – chiudendo decimo in Super‑G e quattordicesimo in discesa lo scorso anno – arriva con la consapevolezza di poter giocare un ruolo da protagonista anche su una pista che non perdona errori.

Il contesto tecnico e la squadra azzurra

Il Super‑G di Kitzbühel è da sempre un termometro tecnico e mentale, capace di indicare chi è davvero pronto a misurare la propria completezza. L’Italia si presenta con un gruppo esperto e competitivo: oltre a Franzoni, saranno al via Dominik Paris, tre volte vincitore in discesa sulla Streif e già trionfatore in Super‑G nel 2015, Mattia Casse, Florian Schieder – due volte secondo proprio a Kitzbühel – Christof Innerhofer e Benjamin Jacques Alliod, affiancati da Bosca, Abbruzzese, Perathoner e Miggiano, tutti motivati anche in chiave olimpica.

La partenza del Super‑G è fissata alle ore 11.30, con diretta televisiva su Rai 2 HD e streaming su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+ e DAZN. La diretta testuale sarà disponibile su OA Sport. Franzoni partirà con il pettorale numero 7, subito dopo Dominik Paris (6) e Guglielmo Bosca (2).

La stagione di Franzoni e la concorrenza

Franzoni ha vissuto un momento di svolta nella tappa di Wengen, dove ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo in Super‑G e un podio in discesa il giorno successivo. Questi risultati, uniti ai tre podi consecutivi in Val Gardena, hanno rilanciato con decisione il peso specifico della squadra azzurra nel settore velocità.

In classifica di specialità, dopo cinque gare su nove, Marco Odermatt guida con 325 punti, seguito da Vincent Kriechmayr con 231 e Franzoni con 218. Il margine è significativo, ma la stagione è ancora lunga e il Super‑G di Kitzbühel può rappresentare un’occasione per ridurre il distacco.