La quarta tappa del Tour Down Under ha subito una modifica significativa a causa delle condizioni climatiche estreme. Gli organizzatori hanno deciso di eliminare le tre ascese previste di Willunga Hill, originariamente parte integrante del percorso, per tutelare la sicurezza di corridori e pubblico.

La decisione degli organizzatori

La scelta è maturata dopo che le autorità locali hanno classificato l’area con un livello di rischio incendi «estremo» e le temperature previste hanno raggiunto i 43 °C. In risposta, la tappa è stata accorciata da 176 km a 131 km.

La partenza è stata anticipata alle 10:10 da Brighton, con arrivo su High Street a Willunga, ma senza affrontare la salita iconica.

Priorità alla sicurezza

«La sicurezza rimane la priorità assoluta», ha dichiarato Stuart O’Grady, direttore di gara. «Eliminare la salita di Willunga Hill è una decisione difficile, ma necessaria per proteggere i corridori e gli spettatori di fronte a condizioni di caldo e rischio incendi così elevate».

Con l’assenza delle ascese più impegnative, la frazione, inizialmente pensata come decisiva per la classifica generale, potrebbe favorire i velocisti e trasformarsi in una giornata più tattica. Il traguardo, collocato nel centro di Willunga, garantirà comunque visibilità e sicurezza per il pubblico.

Nonostante la partenza anticipata, le temperature previste continueranno a sfiorare o superare i 40 °C. Gli organizzatori hanno confermato che l’ultima tappa del Tour, prevista per domenica, si svolgerà secondo il programma originario.

Impatto delle condizioni climatiche

La modifica del percorso della quarta tappa rappresenta un’eccezione in questa edizione del Tour Down Under, dove la Willunga Hill era stata concepita come elemento chiave per la classifica generale. La decisione riflette l’impatto crescente delle condizioni climatiche estreme sulle competizioni ciclistiche e la necessità di adattare i percorsi per garantire la sicurezza.