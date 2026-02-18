Lanciato da un avvio di stagione scoppiettante, sull'onda del passaggio alla RedBull Bora hansgrohe, Remco Evenepoel era attesissimo nella terza tappa dell'UAE Tour, primo test stagione su una salita lunga e difficile. La corsa si concludeva su una scalata molto dura, con gli ultimi 6 chilometri ben oltre il 10% di pendenza media. Ancora una volta, il campione belga è stato respinto dalle pendenze più difficili, e ha dovuto incassare una prima, parziale ma cocente bocciatura in questa nuova avventura in maglia RedBull.

'Gli avevamo detto di prendersela comoda'

Evenepoel ha risposto al primo attacco portato da Felix Gall, ma ben presto si è sfilato ed è scivolato nelle ultime posizioni del gruppo fino a staccarsi. La tappa è stata vinta da Antonio Tiberi, con 15'' su Del Toro, mentre Evenepoel ha concluso la sua giornataccia con due minuti di distacco.

Il campione olimpico non ha rilasciato nessun commento a fine corsa, ma il suo Ds Klaas Lodewyck ha spiegato come è andata la corsa.

"Da quello che abbiamo potuto vedere dall'ammiraglia, Remco potrebbe aver superato un po' il limite durante l'attacco di Gall", ha detto Klaas Lodewyck.

"Ne avevamo discusso: 'Prenditela comoda'. Ma forse lui si sentiva così bene in quel momento che voleva seguirlo.

Ma il risultato finale è chiaro" ha continuato il tecnico belga, a cui è stato riferito che Evenepoel non si è fermato a rispondere ai giornalisti. "Credo che fosse incredibilmente deluso. Ieri è andata molto bene, oggi è stata un po' deludente. Conoscendo Remco, non sarà contento" ha risposto Lodewyck.

'E' stata una salita brutale'

Il tecnico belga ritiene che l'unico problema sia sta la gestione dello sforzo e ha negato che il corridore abbia sofferto di crampi. "Da quello che abbiamo visto è stata una salita brutale. E forse si è spinto troppo oltre all'inizio. Ma non c'è dubbio che sia stata una salita difficile. Non credo che abbia sofferto di crampi. Ripeto: non gli ho ancora parlato e non avremo maggiori chiarimenti fino a stasera" ha replicato Lodewyck, spiegando di aver ridotto al minimo i contatti radio durante la corsa.

"Abbiamo cercato di limitare al massimo la comunicazione, perché tutti stavano soffrendo. Presto ne sapremo di più" ha commentato Lodewyck.

Dopo questa difficile giornata, Remco Evenepoel è ormai tagliato fuori dai giochi per il podio finale. "Credo di sì. A meno che non accada un miracolo. C'è sempre un po' di vento sulla tappa di Jebel Hafeet di sabato, e si può forzare qualcosa, ma recuperare questa perdita di tempo sarà molto difficile" ha concluso il tecnico belga della RedBull.