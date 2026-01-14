Luciano Darderi si qualifica per i quarti di finale dell’ATP 250 di Auckland, grazie a una rimonta su Alejandro Tabilo. Sul cemento neozelandese, il 23enne italo-argentino, numero ventiquattro del ranking e quarta testa di serie, ha superato il cileno numero ottantuno ATP con il punteggio di 1‑6, 7‑5, 6‑3.

Il commento alla partita

“È stata una partita davvero difficile – ha detto Darderi –. Era la prima partita dell’anno, e il primo set è stato molto complicato. All’inizio mi sentivo teso. La rimonta nel secondo set è stata decisiva. Nella seconda parte del match sono riuscito a esprimermi al meglio”.

Con questa vittoria, Darderi affronterà nei quarti lo statunitense Marcos Giron, numero sessanta ATP, con cui ha un bilancio in perfetta parità negli incontri precedenti.

Gli altri risultati

La giornata ad Auckland ha visto anche altre sorprese: Fabian Marozsan ha eliminato il secondo favorito, Casper Ruud, con un doppio 6‑4, mentre Jakub Mensik, terza testa di serie, ha sconfitto Hamad Medjedovic per 6‑1, 3‑6, 6‑3. L'altro quarto di finale vedrà in campo Mensik e Giovanni Mpetshi Perricard, vincitore contro Cameron Norrie.

Il torneo

L’ASB Classic di Auckland, torneo ATP 250, si gioca sui campi in cemento dell’ASB Tennis Centre, in Nuova Zelanda, dal dodici al diciassette gennaio 2026. Si tratta dell’ultimo appuntamento di preparazione in vista degli Australian Open.