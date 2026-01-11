La SuperLega di pallavolo maschile arriva al 15° turno di Regular Season e il big match della giornata è quello del Pala Barton Energy tra Sir Susa Scai Perugia e Valsa Group Modena. Fischio di inizio fissato per oggi (domenica 11 gennaio) alle ore 18.00. Una sfida che mette di fronte due squadre che occupano le zone alta della classifica e che arrivano all’appuntamento con forti motivazioni. Perugia, attualmente in vetta alla graduatoria insieme a Trento, va a caccia di punti fondamentali per consolidare la leadership e mantenere il ritmo imposto in questa prima parte di stagione.

Modena, dal canto suo, ha ritrovato continuità e risultati, tornando a lottare stabilmente nella top four e confermandosi come una delle realtà più in crescita del campionato. Il match tra Sir Susa Scai Perugia e Valsa Group Modena sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Precedenti ed ex di Perugia-Modena

La sfida tra Perugia e Modena è una rivalità ormai consolidata, con 55 precedenti ufficiali alle spalle. Il bilancio complessivo sorride ai Block Devils, capaci di imporsi in 35 occasioni contro le 20 vittorie gialloblù. L’ultimo confronto diretto risale alla gara di andata di questa stagione, disputata al PalaPanini nella quarta giornata di Regular Season, quando Perugia si impose con il punteggio di 3-1.

Numerosi anche gli intrecci legati agli ex. Tra le fila umbre spicca Yuki Ishikawa, che a Modena ha vissuto la sua prima esperienza assoluta nel campionato italiano nella stagione 2014-2015. Ma il grande ex della sfida è senza dubbio Angelo Lorenzetti, oggi alla guida tecnica dei Block Devils, che ha allenato Modena per tre stagioni consecutive dal 2001 al 2004 e successivamente per quattro annate di fila dal 2012 al 2016. Sul fronte opposto, tra le fila di Modena, il centrale Simone Anzani ha vestito la maglia di Perugia nella memorabile stagione 2017-2018, culminata con la conquista del triplete.

Lo stato di forma delle squadre

La Sir Susa Vim Perugia arriva al big match dopo settimane particolarmente intense dal punto di vista fisico.

I Block Devils sono reduci dalla lunga e dispendiosa maratona con il successo al tie-break a Las Palmas in Champions League, mentre nell’ultimo turno di campionato, la formazione di Angelo Lorenzetti ha confermato la propria solidità superando Milano con un convincente 3-1. Di fronte ci sarà una Valsa Group Modena in forma, reduce dalla vittoria in quattro set alla Kioene Arena di Padova, successo che ha permesso ai canarini di consolidare il quarto posto in classifica.