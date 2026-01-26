Il Corinthians ha ufficializzato la cessione del difensore João Pedro, noto come Tchoca, al Torino. L’operazione prevede un prestito fino a fine giugno a 1,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro al raggiungimento di dieci presenze da almeno quarantacinque minuti. Il club brasiliano si è inoltre garantito una percentuale sulla futura rivendita.
Il profilo di Tchoca e il contesto
Il difensore, nato nel 2003 a Sete Lagoas in Brasile, si prepara allo sbarco in Italia. Si tratta del secondo acquisto del Torino in questa sessione di mercato invernale, dopo l’arrivo di Obrador dal Benfica.
L’accordo prevede un prestito fino a giugno a 1,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 4,5 milioni al raggiungimento delle dieci presenze da almeno quarantacinque minuti. Il Corinthians ha ottenuto, inoltre, una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.