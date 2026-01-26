I Toronto Raptors hanno interrotto la serie positiva degli Oklahoma City Thunder, vincendo 103-101 sul loro campo. Parallelamente, i San Antonio Spurs hanno incassato una sconfitta inattesa in casa contro i New Orleans Pelicans, squadra ultima nella Western Conference.

Toronto espugna OKC grazie a Quickley

La prestazione di Immanuel Quickley è risultata determinante per i Raptors, che ha concluso la partita con 23 punti e 11 rimbalzi. Per Oklahoma City, questo rappresenta il quinto stop casalingo stagionale e il secondo consecutivo, un dato che non intacca la loro posizione di vertice nella Western Conference.

La vittoria segna il quarto successo di fila per Toronto, che consolida il terzo posto nella Eastern Conference.

Spurs cadono contro i Pelicans

San Antonio, seconda forza a Ovest, è stata sorprendentemente sconfitta in casa dai Pelicans, fanalino di coda della medesima Conference, con il punteggio di 104-95. Victor Wembanyama ha incontrato difficoltà al tiro, realizzando solo 2 dei 10 tentativi da tre punti.

Contesto e conseguenze

Le due partite si inseriscono in una notte di NBA caratterizzata anche da rinvii: le gare previste a Memphis e Milwaukee non si sono disputate a causa dell’ondata di freddo che ha interessato gli Stati Uniti e il Canada.

La sorpresa dei Pelicans

I Pelicans hanno sorpreso gli Spurs grazie a una prestazione corale.

Doppie doppie sono state messe a segno da Zion Williamson, Saddiq Bey e Yves Missi. Williamson ha totalizzato 24 punti e 10 rimbalzi. Devin Vassell, rientrato dopo un infortunio, ha contribuito con 13 punti. Nonostante un parziale di 25-5 che aveva riacceso le speranze degli Spurs nel quarto quarto, la squadra non è riuscita a mantenere la concentrazione, cedendo nel finale.