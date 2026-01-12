Giulio Zeppieri e Francesco Passaro avanzano al secondo turno delle qualificazioni maschili all’Australian Open, primo Slam stagionale. Nella giornata inaugurale a Melbourne Park, i due tennisti italiani hanno ottenuto importanti vittorie.

Zeppieri supera Added

Il romano Giulio Zeppieri, numero 153 del ranking ATP, ha sconfitto il francese Dan Added (n. 199) con un netto 6-3, 6-3. Una vittoria che sottolinea la solidità del giovane talento azzurro.

Passaro avanza con determinazione

Francesco Passaro, numero 140 ATP e 27esima testa di serie, ha conquistato il secondo turno superando l’estone Mark Lajal (n.

149) per 7-6(4), 6-4. Il tennista perugino ha dimostrato grande concentrazione nei momenti decisivi del match.

Nella sessione notturna, Andrea Pellegrino (n. 139 e 26esima testa di serie) è stato sconfitto dall’australiano Dane Sweeny con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3.

Obiettivo tabellone principale

I successi di Zeppieri e Passaro rappresentano un avvio positivo per l’Italia nelle qualificazioni maschili dell’Australian Open 2024. Entrambi mirano ora a proseguire il loro percorso verso il tabellone principale, consapevoli dell'importanza di ogni singolo incontro.

Zeppieri ha concluso il match in un’ora e sedici minuti, senza concedere palle break e realizzando sette ace. Al prossimo turno, affronterà lo statunitense Brandon Holt (n.

109 del mondo). Passaro ha avuto la meglio su Lajal in un’ora e trentuno minuti, annullando una palla break nel secondo set e piazzando l’allungo decisivo nel nono game. Il suo prossimo avversario sarà lo statunitense Tristan Boyer (n. 178).