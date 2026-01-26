Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’Australian Open in corso a Melbourne, firmando una giornata di tennis azzurro di alto livello.

Sinner domina il derby italiano

Nel derby contro Luciano Darderi, Sinner ha imposto il suo ritmo con autorità, vincendo in tre set: 6‑1, 6‑3, 7‑6. Il numero due del mondo ha mostrato solidità e controllo, soprattutto nei primi due parziali, mentre nel terzo ha dovuto fronteggiare un Darderi più aggressivo. Il tie‑break è stato chiuso 7‑2 da Sinner, che ha messo a referto 19 ace, un record personale in uno Slam.

Sinner ha ammesso: “Non è magia che da una partita all’altra cominci a servire meglio. Stiamo lavorando tanto, soprattutto sulla seconda, perché lì c’è ancora margine”. Con questo successo, Sinner raggiunge il quattordicesimo quarto di finale in uno Slam, il quarto a Melbourne, e allunga la sua striscia a diciotto vittorie consecutive nella città australiana, quinta miglior serie dell’era Open.

Musetti, prima volta ai quarti a Melbourne

Lorenzo Musetti ha superato l’americano Taylor Fritz con un netto 6‑2, 7‑5, 6‑4, centrando per la prima volta i quarti di finale a Melbourne. Il tennista carrarino ha dominato il match senza mai perdere il servizio, chiudendo con tredici ace e una percentuale del 69% di punti vinti con la prima.

“Sto servendo meglio e questo mi aiuta molto – ha spiegato Musetti – Quando parto bene con il servizio, poi riesco a usare tutto il resto del mio gioco: le rotazioni, il rovescio slice, i cambi di ritmo”. Musetti è diventato il terzo giocatore nato dopo il 2000, insieme a Sinner e Carlos Alcaraz, a raggiungere i quarti in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

Prossimi avversari e contesto

Al prossimo turno, Sinner affronterà il vincente tra Ben Shelton e Casper Ruud, mentre Musetti se la vedrà con Novak Djokovic, che ha beneficiato del ritiro di Mensik. La giornata azzurra a Melbourne conferma la forza del movimento italiano, capace di esprimere due protagonisti diversi ma accomunati dalla voglia incessante di migliorarsi.

Le dichiarazioni di Musetti

Musetti ha dichiarato dopo il match: “Mi sento molto orgoglioso e felice. Abbiamo giocato tante volte con Fritz. L’ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. Il servizio ha funzionato benissimo, da questo punto di vista ho giocato oggi una delle mie migliori partite”.