Ben Shelton ha superato Casper Ruud nell’ultimo ottavo di finale in programma agli Australian Open, imponendosi in quattro set con il punteggio di 3‑6, 6‑4, 6‑3, 6‑4. Il successo consente allo statunitense di accedere ai quarti di finale, dove affronterà Jannik Sinner.

La partita: svolgimento e contesto

Il match si è disputato sul campo centrale del torneo, con Ruud che ha iniziato con vigore aggiudicandosi il primo set 6‑3. Shelton ha però reagito con determinazione, conquistando il secondo set 6‑4 e prendendo il controllo del gioco nei successivi due parziali, vinti 6‑3 e 6‑4.

Il risultato finale sancisce la qualificazione di Shelton ai quarti.

Il prossimo avversario: Sinner attende

Il prossimo ostacolo per Shelton sarà Jannik Sinner, campione in carica. Si tratta del decimo confronto tra i due nel circuito ATP, con Sinner in vantaggio per 8 vittorie a 1 dopo la sconfitta iniziale nel 2023.

La performance di Shelton e il contesto del torneo

Shelton ha mostrato una notevole versatilità, combinando difesa tenace e attacchi esplosivi. Ha vinto il 97% dei punti a rete e ha concesso solo tre punti al servizio nel quarto set, chiudendo il match in due ore e trentasei minuti. Dopo la partita, ha dichiarato: “Per me l’atmosfera è tutto… qui in Australia non manca mai. Fin dalla mia prima esperienza mi sono innamorato di questo torneo.

È uno dei miei preferiti segnati sul calendario ogni anno.”

Ruud, dal canto suo, ha iniziato con una prestazione solida al servizio, ma ha pagato alcune disattenzioni nei momenti decisivi del secondo e terzo set, che hanno permesso a Shelton di ribaltare l’inerzia del match.