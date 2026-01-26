La Nuova Nuova Zelanda ha ufficialmente avviato la ricerca del nuovo head coach degli All Blacks. La federazione ha stabilito un criterio stringente per la successione a Scott Robertson: potranno candidarsi esclusivamente tecnici neozelandesi con esperienza già maturata a livello internazionale.

I profili in corsa per la panchina degli All Blacks

Il profilo più accreditato è quello di Jamie Joseph, ex tecnico del Giappone dal 2016 al 2023, attualmente alla guida degli Highlanders e degli All Blacks XV. Joseph unisce conoscenza dell’ambiente neozelandese, esperienza internazionale e una visione tattica solida, elementi ritenuti fondamentali per garantire stabilità immediata.

In alternativa, emerge la candidatura di Dave Rennie, ex capo allenatore dei Chiefs e della nazionale australiana. Rennie porta con sé esperienza nel Rugby Championship e nel rugby di alto livello, oltre a una comprovata capacità di sviluppare sistemi offensivi moderni e gestire contesti federali complessi.

Infine, Vern Cotter, attualmente alla guida dei Blues, rappresenta il profilo più “globale” dei tre. Con un passato internazionale tra Scozia e Fiji, è noto per la sua mentalità pragmatica, l’attenzione ai dettagli difensivi e la costruzione di squadre organizzate e resilienti.

Il processo di selezione definito dalla federazione

La federazione neozelandese (NZR) ha confermato la costituzione di un panel di nomina composto da cinque membri: il presidente del board David Kirk, il membro del board Keven Mealamu, l’esperto di high performance Don Tricker, l’amministratore delegato ad interim Steve Lancaster e un ex All Black recentemente ritirato, ancora da confermare.

Il panel inviterà i tecnici neozelandesi con esperienza internazionale a presentare la propria candidatura, procederà a una short list e a una serie di colloqui, per poi sottoporre la decisione finale al board NZR.

Il CEO ad interim Steve Lancaster ha sottolineato che “l’head coach degli All Blacks è una nomina di enorme importanza. Abbiamo avviato il processo con la cura e l’urgenza che merita per preparare la squadra al successo”.

Requisiti e tempistiche per la nomina

Il nuovo allenatore dovrà aver già guidato una nazionale a livello Test e dovrà essere neozelandese. I tre candidati citati – Joseph, Rennie e Cotter – soddisfano questi requisiti. Il panel di nomina è composto da Kirk, Mealamu, Tricker, Lancaster e un ex All Black non ancora identificato.

Anche Joe Schmidt, attuale tecnico dei Wallabies, ha escluso la propria candidatura.

Il processo è già in corso e il primo test match del 2026 è fissato per il 4 luglio a Christchurch, rendendo urgente la nomina del nuovo allenatore.