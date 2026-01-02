Alla vigilia della trasferta contro il Como, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, con particolare attenzione agli infortuni che influenzeranno la formazione.

Le dichiarazioni di Runjaic su Solet, Atta e la difesa

Runjaic ha spiegato che “Solet ha avuto un piccolo problema in settimana, ha giocato molto nelle ultime partite, lui è un giocatore che spende molte energie, gioca con grande intensità”. Il difensore ha superato il problema e sarà disponibile, anche se il tecnico non ha ancora definito l’undici titolare.

Inoltre, ha chiarito che “Atta non ci sarà domani, è la decisione migliore per il suo recupero, per farlo allenare in maniera individuale e permettergli di migliorare”. Runjaic ha ribadito l’importanza della solidità difensiva e della responsabilità individuale, sottolineando che ogni giocatore deve essere consapevole dei propri mezzi.

Mercato e approccio alla partita

Il tecnico ha affrontato anche il tema del mercato invernale, definendolo “complicato”, ma ha assicurato che la società è attiva e attenta. Tuttavia, ha precisato: “Non posso dire se faremo qualcosa. L’attenzione è rivolta al massimo alla partita”. L’obiettivo è chiaro: una prestazione seria e matura, con continuità e responsabilità da parte di tutti.

L’infortunio di Buksa

Adam Buksa è stato escluso dalla trasferta di Como a causa di una lesione al soleo del polpaccio sinistro. I tempi di recupero stimati variano tra quindici e trenta giorni, a seconda della gravità. Lo staff medico monitorerà la situazione quotidianamente, ma è certo che il centravanti salterà anche le gare successive contro Torino e Pisa.