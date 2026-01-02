Venerdì pomeriggio a Mol, in Belgio, si terrà l’Exact Cross – Zilvermeercross, quinta tappa del circuito 2025-2026, con Mathieu Van der Poel tra i protagonisti più attesi. L’evento, che si inserisce nel periodo del kerstperiode, vedrà l’olandese impegnato nella ricerca dell’ottavo successo stagionale e del diciannovesimo consecutivo.

La gara di Mol

L’Exact Cross di Mol si svolgerà venerdì 2 gennaio 2026, con inizio previsto alle 15:00. La competizione fa parte di un calendario ricco di appuntamenti ciclocrossistici nel periodo di inizio anno, subito dopo la tappa di Baal del Trofeo X²O Badkamers.

Van der Poel è considerato il favorito, e l'attenzione è focalizzata sul momento in cui deciderà di attaccare: nei primi due giri o più avanti, come accaduto a Baal.

I protagonisti

Oltre a Van der Poel, saranno presenti diversi nomi di rilievo: i belgi Toon Aerts, Niels Vandeputte, Wout Van Aert e Joran Wyseure. Tra gli outsider figurano lo spagnolo Felipe Orts Lloret, il ceco Michael Boros e il britannico Thomas Mein. L’Italia sarà rappresentata da Gabriele Spadoni, Marco Marzani e Daniele Braidot, quest’ultimo reduce da una vittoria al Tembaine Desert Rally in e-bike e campione degli Internazionali d’Italia di mountain bike, al suo ritorno in una gara di ciclocross fuori dai confini nazionali dopo i Mondiali di Valkenburg 2018.

Dove vedere la gara

La gara sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme: Eurosport e HBO Max, oltre a Sporza per il pubblico fiammingo. L’evento sarà seguito anche da OA Sport con una diretta testuale minuto per minuto.

Il calendario dell’Exact Cross

L’Exact Cross 2025-2026 comprende sette tappe, sei in Belgio e una nei Paesi Bassi. Mol è la quinta prova, preceduta da Meulebeke, Essen, Heerderstrand e Kortrijk, e seguita da Maldegem e Sint-Niklaas. La gara di Mol, insieme a Meulebeke, è una delle novità del calendario e ha sostituito Beringen e Loenhout.