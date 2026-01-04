Mathieu Van der Poel ha chiuso il periodo delle gare natalizie del ciclocross alla sua maniera, con uno show solitario nella tappa di Coppa del Mondo di Zonhoven. In un percorso innevato, ma in una bella giornata di sole, il campione del mondo ha preso fin dalle prime pedalate la testa del gruppo e ha imposto il suo ritmo involandosi in maniera irresistibile. Dietro all'indiscusso dominatore è successo un po' di tutto, tra cui una rovinosa caduta di Nys che è finito oltre le barriere.

🚨 DISASTER FOR THIBAU NYS



He'll have a long run until the tech zone now to change bikes 😱 #CXWorldCup pic.twitter.com/87I0wZ532O — UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 4, 2026

VDP al comando dall'inizio alla fine

Nella sua ultima apparizione in questo fitto calendario natalizio di ciclocross, Mathieu Van der Poel ha sfoderato una prestazione davvero scintillante.

Il tracciato di Zonhoven, uno dei più classici, si è presentato completamente innevato e ricco di insidie, con l'iconico passaggio dal Kuil e le sue discese sabbiose. Questo contesto così particolare ha consigliato a Van der Poel di fare sul serio fin da subito per cercare di fare gara solitaria correre meno rischi.

Il progetto del fuoriclasse olandese si è concretizzato già nel primo giro, in cui solo Toon Aerts è riuscito inizialmente a seguirlo, cedendo poi rapidamente il passo. VDP si è confermato troppo fuori scala rispetto alla concorrenza e ha gestito la sua cavalcata solitaria senza particolari problemi, nonostante una foratura.

A debita distanza si è accesa la battaglia per il secondo posto, che non ha lesinato colpi di scena.

Del Grosso è apparso particolarmente motivato e a suo agio, ma è incappato in una caduta che ha vanificato il suo primo tentativo di fuga. Thibau Nys, un po' in difficoltà sulle discese sabbiose, è rimasto in zona podio fino ad una rovinosa caduta che lo ha fatto finire oltre le barriere. Il giovane belga ha perso il controllo della bici, e nell'incidente ha spezzato in due il manubrio. Nys è stato così costretto ad una lunga corsa a piedi per raggiungere il box e ripartire con una bici nuova, ma ormai nelle retrovie.

Del Grosso ha ripreso confidenza dopo la sua caduta, e nel finale ha avuto ragione di Verstrynge nella lotta per il secondo posto, mentre Van der Poel ha firmato la nona vittoria stagionale su altrettante gare.

A completare il dominio Alpecin è arrivato il quarto posto di Vandeputte in volata su Aerts.

La Coppa riprenderà a Benidorm

Con questa vittoria, Van der Poel ha preso il comando della classifica generale di Coppa del Mondo con 200 punti. Thibau Nys lo segue a 190, terzo è Vanthourenhout a 187 e quarto Sweeck, che ha già chiuso la sua stagione a causa di un infortunio, con 186 punti.

La Coppa del Mondo di ciclocross riprenderà domenica 18 gennaio a Benidorm, per poi concludersi nel weekend successivo con il doppio appuntamento di Maasmechelen e Hoogerheide, rispettivamente sabato 24 e domenica 25.