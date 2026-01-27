Alexander Zverev è il primo semifinalista del tabellone maschile dell’Australian Open. Il tedesco, testa di serie numero tre, ha superato Learner Tien in quattro set con il punteggio di 6‑3, 6‑7, 6‑1, 7‑6, in tre ore e undici minuti. Zverev ha annullato un set point nel quarto parziale, evitando così il prolungamento della sfida al quinto set.

La partita e le condizioni climatiche

Il match, disputato alla Rod Laver Arena, si è svolto in condizioni climatiche estreme, tanto da indurre gli organizzatori a chiudere il tetto per mitigare il caldo. Zverev ha dimostrato una notevole tenacia, in particolare nel quarto set, dove ha conquistato la vittoria al tie‑break dopo aver salvato un set point a Tien.

Il cammino di Zverev e il prossimo avversario

Con questo successo, Zverev raggiunge la sua decima semifinale in un torneo del Grande Slam. Il suo percorso include quattro semifinali in Australia, quattro a Parigi e due a Flushing Meadows. Il prossimo avversario del tennista tedesco sarà il vincitore del quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur.

Gestione del caldo estremo

La decisione di chiudere il tetto della Rod Laver Arena è stata presa in seguito all’attivazione del protocollo per il caldo estremo, previsto quando le temperature superano soglie critiche. L’Australian Open di quest’anno ha visto condizioni meteo tali da richiedere l’intervento degli organizzatori per garantire la salute dei giocatori.