Aryna Sabalenka ha conquistato l’accesso alla semifinale degli Australian Open, superando l’americana diciottenne Iva Jovic con un netto 6‑3, 6‑0 sul campo della Rod Laver Arena, in condizioni di caldo estremo.

Una vittoria netta in condizioni estreme

Il match si è disputato con una temperatura di 38 gradi, e solo quando il termometro ha raggiunto i 43 gradi è stato chiuso il tetto dell’arena. Sabalenka ha dominato l’incontro, imponendosi in due set e mostrando una superiorità evidente nel secondo parziale.

Le parole della campionessa

“Le adolescenti mi hanno messo alla prova negli ultimi due turni – ha dichiarato Sabalenka – È stata una partita dura.

Non guardate il punteggio, non è stata per niente facile. Ha giocato un tennis incredibile. Mi ha spinto a fare un passo avanti. E sono super felice della vittoria”.

Con questo successo, Sabalenka si qualifica per la semifinale, dove affronterà la vincente del match tra Coco Gauff ed Elina Svitolina.

La semifinale: Svitolina sfida Sabalenka

Elina Svitolina ha sconfitto Coco Gauff con un netto 6‑1, 6‑2, assicurandosi così un posto in semifinale contro Sabalenka. La sfida promette di essere intensa, con due giocatrici in ottima forma pronte a contendersi l’accesso alla finale.