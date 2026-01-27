La tennista statunitense Coco Gauff ha manifestato la propria frustrazione dopo la sconfitta subita agli Australian Open, distruggendo la racchetta in un gesto di rabbia e delusione nel tragitto verso gli spogliatoi.

Il contesto della sconfitta

La campionessa Slam è stata nettamente sconfitta da Elina Svitolina con il punteggio di 6-1, 6-2 in soli 59 minuti di gioco. La partita, disputata sotto il tetto della Rod Laver Arena, ha visto Gauff commettere numerosi errori, tra cui cinque doppi falli nelle fasi iniziali e ben ventisei errori non forzati.

Svitolina, al contrario, ha dimostrato lucidità e controllo, assicurandosi la vittoria e un posto in semifinale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Lo sfogo dopo il match

Uscita dal campo visibilmente amareggiata, Gauff ha sfogato la sua delusione distruggendo la racchetta lungo il corridoio che conduce agli spogliatoi. Il gesto, divenuto immediatamente virale sui social media, è stato interpretato come un simbolo della sua profonda insoddisfazione per la prestazione.

La reazione e le richieste

La reazione di Gauff è stata descritta come particolarmente intensa: la racchetta è stata letteralmente frantumata contro il pavimento dei tunnel sotto la Rod Laver Arena, con la tennista che ha ripetuto il gesto più volte.

Durante l’incontro, Gauff aveva inoltre richiesto racchette con una tensione diversa, facendo intervenire una ballgirl per trasmettere i messaggi al suo team, un'indicazione della sua ricerca di soluzioni per migliorare il proprio gioco.