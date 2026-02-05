Nadia Battocletti è pronta a inaugurare la stagione al coperto partecipando ai 1.500 metri nella quarta tappa Gold del World Indoor Tour a Madrid. La competizione, in programma domani, segna il ritorno in pista della mezzofondista trentina dopo il secondo successo consecutivo nel cross al Campaccio. Battocletti si presenta con ambizioni importanti, puntando a un risultato che le consenta di avvicinare il record italiano indoor, attualmente detenuto da Marta Zenoni con il tempo di 4’03"59.

Il contesto della gara

La gara di Madrid rappresenta un banco di prova significativo in vista dei Mondiali indoor di Torun, in Polonia, previsti dal 20 al 22 marzo.

Oltre a Battocletti, saranno in gara altri sei atleti azzurri. Tra questi, Ludovica Cavalli torna a competere nella capitale spagnola, dove nel 2024 ha stabilito il suo personale al coperto sui 1.500 metri con 4’07"01. Le avversarie più temibili includono l’etiope Birke Haylom, leader mondiale stagionale nei 1.500 metri.

Il programma della stagione

Dopo l'appuntamento di Madrid, il calendario di Battocletti prevede un impegno nei 3.000 metri il 19 febbraio a Liévin. In questa località, nella passata stagione, la trentina ha stabilito il primato nazionale con 8’30"82. L’obiettivo principale della prima parte della stagione agonistica rimane comunque la partecipazione ai Mondiali indoor di Torun.

L'importanza dell'evento

La tappa di Madrid, in programma domani, venerdì 6 febbraio, è parte integrante del circuito World Indoor Tour Gold. Questo conferma l'elevato livello competitivo della manifestazione, che attira atleti di calibro internazionale. Oltre a Battocletti e Haylom, tra le partecipanti di spicco figura Marta García, medaglia di bronzo europea nei 5.000 metri, a testimonianza dell'importanza dell'evento.