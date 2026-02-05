Il commissario tecnico della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha evidenziato un netto cambiamento nella percezione della squadra: “Giocheremo contro una grande Scozia, una squadra costruita per vincere il Sei Nazioni, forte di una generazione capace di raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, la comunicazione attorno a noi è mutata; siamo noi a essere considerati quasi i favoriti, la squadra che può davvero giocarsela. Una vittoria scozzese oggi rappresenterebbe una sorpresa”. Quesada ha sottolineato l'importanza di un approccio impeccabile da parte di tutto lo staff: “Nessuno può sbagliare approccio o preparazione.

Dobbiamo goderci la situazione, senza però imporci pressioni inutili”. Riguardo alla scelta di giocare all’Olimpico, ha aggiunto: “Avrà un effetto enorme giocare in casa, davanti alle nostre famiglie”.

Contesto e preparazione

Le dichiarazioni del commissario tecnico giungono a due giorni dall’esordio dell’Italia nel Sei Nazioni 2026, in programma sabato allo Stadio Olimpico di Roma. Quesada ha messo in risalto la modificata percezione nei confronti della squadra, ora vista come potenziale protagonista, ma ha altresì richiamato alla necessità di mantenere una concentrazione e una preparazione rigorosa.

Il valore del pubblico e dell’ambiente casalingo

Il ct ha enfatizzato il valore emotivo di scendere in campo davanti al pubblico italiano: “Farà un effetto enorme giocare in casa, davanti alle nostre famiglie”.

Il contesto casalingo si configura come un elemento di forza, ma anche come una fonte di responsabilità, che Quesada invita a gestire con equilibrio, evitando di aggiungere pressioni superflue.

Conferma del clima positivo

Il quadro delineato da Quesada trova riscontro in diverse conferme: il commissario tecnico ha ribadito che “l’immagine è cambiata, oggi è sorpresa se vince la Scozia”, invitando a “godersi il momento ma senza aggiungerci pressioni”. Ha inoltre evidenziato come giocare all’Olimpico sarà un’emozione intensa, con un ambiente spettacolare e la presenza di tifosi scozzesi, fattori che rappresenteranno una motivazione aggiuntiva per la squadra.